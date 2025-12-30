Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rússia anunciou a transferência do seu mais recente sistema de mísseis nucleares para a Bielorrússia, num movimento que surge apenas um dia depois de o Kremlin alegar ter sofrido um ataque de drones ucranianos à residência de Vladimir Putin em Novgorod, escreve o The Guardian.

Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo mostravam o novo míssil Oreshnik a deslocar-se por uma floresta com neve. Soldados foram vistos a camuflar veículos de combate com redes verdes e a içar uma bandeira numa base aérea no leste da Bielorrússia, perto da fronteira com a Rússia. O vídeo aparenta fazer parte de um esforço coreografado para intimidar a Europa e preparar a população russa para uma escalada do conflito na Ucrânia. A presença do sistema na Bielorrússia reduz simbolicamente o tempo necessário para um míssil russo atingir uma capital da União Europeia.

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, confirmou que dez sistemas Oreshnik serão estacionados no país. Na segunda-feira, Putin anunciou que estes sistemas entrariam em serviço ativo durante uma reunião com os seus generais, onde reiterou a intenção de conquistar mais território ucraniano, incluindo a cidade de Zaporizhzhia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, declarou previamente que seriam levadas a cabo “retribuições” contra Kiev, com alvos já preparados, após o que descreveu como um ataque na noite de domingo envolvendo 91 drones ucranianos sobre o palácio presidencial na região de Novgorod.

Contudo, o Kremlin não apresentou provas que sustentem as suas alegações. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, afirmou esta terça-feira que não seriam fornecidas evidências porque todos os drones teriam sido abatidos, e recusou comentar a ausência de destroços.

Habitantes locais referiram não ter ouvido explosões nem o disparo de artilharia antiaérea e não foi emitido qualquer alerta de ataque aéreo, segundo o media independente russo Sota. Além disso, não surgiram registos em telemóveis de fumo ou chamas, elementos típicos de ataques confirmados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, classificou a história de inventada e apelou a outros países para a ignorarem.

Militares ucranianos relataram que drones kamikaze russos sobrevoam regularmente o palácio presidencial em Kiev a caminho da capital. Um comandante da unidade de defesa territorial 112 afirmou que a sua equipa abateu dois drones no sábado sobre a residência oficial em Koncha-Zaspa.

