Com esta nova integração, disponível em países europeus selecionados, os clientes podem descobrir restaurantes através de conversas com o ChatGPT sempre que lhes surgir inspiração e reservar facilmente na aplicação.

Este anúncio surge no seguimento da participação da TheFork como parceiro de lançamento no Dev Day 2025 da OpenAI, posicionando-a entre as primeiras apps globais de lifestyle a juntar-se ao novo ecossistema de criadores e reforçando o seu compromisso em impulsionar a inovação no setor da restauração.

Como funciona?

Em comunicado, a empresa refere que com o TheFork para ChatGPT, encontrar o local perfeito é tão simples como descrever o que deseja. Os utilizadores podem perguntar onde comer, especificar um tipo de cozinha, escolher um bairro ou mencionar uma ocasião especial. O ChatGPT devolve uma seleção curada de restaurantes do TheFork, com fotos, classificações, ofertas especiais e disponibilidade em tempo real, tornando o processo de reserva rápido e eficaz.

Ao combinar os dados verificados de restaurantes do TheFork com a IA conversacional da OpenAI, escolher um restaurante torna-se tão fácil como falar com um amigo. Os clientes podem simplesmente pedir: “Encontra-me um restaurante de sushi do TheFork para ir com os meus amigos hoje à noite perto de mim” ou “onde posso jantar perto do Marquês de Pombal com ofertas especiais?”. Estas perguntas intuitivas do dia a dia transformam-se em recomendações instantâneas e personalizadas, oferecendo espontaneidade e simplicidade à experiência gastronómica.

Uma extensão natural da experiência TheFork

O TheFork para ChatGPT baseia-se na missão da empresa de tornar a experiência gastronómica mais acessível, pessoal e agradável, elevando o poder intuitivo das capacidades de pesquisa com IA para um novo ambiente onde muitas decisões gastronómicas começam: a conversa casual.

“Ao levar o TheFork para o ChatGPT, oferecemos às pessoas uma forma conveniente de encontrar o restaurante certo no momento em que surge a inspiração. Escolher um restaurante deve ser algo sem esforço. Esta integração oferece essa sensação a milhões de pessoas” conclui Almir Ambeskovic, CEO da TheFork.

