Segundo a Força Aérea, estas passagens aéreas decorrem num dia de particular significado e coincidem com as últimas horas de voo de treino de 2025, consideradas essenciais para a manutenção das qualificações e da proficiência operacional dos militares.

A iniciativa enquadra-se igualmente no cumprimento das missões permanentes de Vigilância, Policiamento e Defesa Aérea, reforçando o compromisso da Força Aérea com a salvaguarda da integridade do território nacional.

Quanto ao planeamento das passagens, a instituição alerta que a rota prevista poderá sofrer alterações, parciais ou totais, em função das condições meteorológicas ou de condicionantes operacionais.

Entre as regiões abrangidas estão, entre outras, Figueira da Foz, Coimbra, Porto, Lisboa, Setúbal, Évora, Portimão e Faro.

