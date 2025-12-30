Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após receber as comunicações, a PSP realizou diligências imediatas para localizar as viaturas suspeitas, identificando diferentes zonas da cidade onde os atos estariam a ocorrer. Durante a intervenção, foi encontrada uma caixa vazia de artigos pirotécnicos, que foi apreendida pelas autoridades.

Mais tarde, com base em nova informação recebida, os agentes conseguiram intercetar uma das viaturas suspeitas na cidade de Faro. No interior do veículo, foram encontrados dois artigos pirotécnicos da categoria F3, da mesma natureza dos anteriormente apreendidos, que também foram recolhidos pela polícia.

A PSP recorda que a utilização e o arremesso de artigos pirotécnicos da categoria F3 sem respeitar as normas legais de segurança constitui uma contraordenação grave, com coimas que variam entre 2.000 e 7.500 euros, sem prejuízo de outras responsabilidades legais.

As autoridades destacaram a importância da colaboração da população na denúncia de comportamentos perigosos, que colocam em risco a integridade física das pessoas e perturbam a tranquilidade pública, reiterando o compromisso de atuar de forma preventiva para garantir a segurança da população.

