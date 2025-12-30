Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As manobras militares chinesas em volta da ilha de Taiwan, designadas por Pequim “Missão Justiça 2025”, são as sextas no espaço de três anos. Foram iniciadas sem o habitual pré-aviso e nunca envolveram tantos meios e nunca se aproximaram tanto da ilha rebelde ao poder de Pequim: envolvem 28 navios de guerra e 89 aviões de combate. Há uma inédita distribuição abundante, pelo comando militar chinês, de imagens dos exercícios em curso: num dos vídeos aparece ao fundo o arranha-céus 101 que com os 509 metros de altura é símbolo do orgulho de Taiwan. Nos exercícios que cercam toda a ilha, e que bloquearam o acesso aos portos de Taiwan e perturbaram o movimento aéreo comercial, está a ser usada munição real.

Os exercícios estão concentrados em cinco zonas classificadas como de exclusão aérea durante as manobras e também implicam bloqueio dos principais portos. A zona de exercícios chineses atravessa, pela primeira vez, o perímetro de12 milhas considerado como de defesa de Taiwan.

O momento destas manobras, que na realidade cercam Taiwan, é explícito: é resposta imediata ao anúncio do fornecimento de armamento militar dos EUA a Taiwan no valor de mais de onze mil milhões de dólares.

Nas redes sociais nos canais do Exército de Libertação Popular (ELP) — o nome oficial das forças armadas chinesas — há vídeos com uma legenda que contem a ameaça: "Como se atrevem sequer a tentar ser independentes?"

Sopram assim fortes ventos de ameaça de guerra no Pacífico, em volta de Taiwan, a ilha que se declara independente, com regime democrático plural desde 1949, mas que Pequim considera como uma das suas províncias, sobre a qual pretende retomar rapidamente a soberania.

Esta intenção do dragão chinês de recuperar Taiwan está explícita no nome dado a estes exercícios militares: "Missão de Justiça". O comando militar de Pequim assume tratar-se de "sério aviso contra a independência e a interferência externa”.

Analistas peritos na geopolítica da região admitem que estamos perante o prelúdio para uma invasão, que pode acontecer a qualquer momento.

Taiwan responde à ameaça com contínuo aumento dos seus gastos em defesa e adquirindo armas cada vez mais modernas e sofisticadas. Washington, que não mantém relações diplomáticas formais com Taiwan, continua a ser o maior aliado e fornecedor de armas ao governo da ilha.

O ministério da Defesa de Taiwan declarou estes exercícios militares “altamente provocatórios e imprudentes", acrescentando que "prejudicam seriamente a paz e a estabilidade regional".

Em Washington, Donald Trump disse esta semana não estar preocupado com estas manobras, afirmando que "não acredita" que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, ordenasse uma invasão de Taiwan.

Mas a China não esconde que se dispõe a usar a força militar para, chegado o momento, tomar Taiwan. Ao discursar em Pequim, durante a conferência anual de relações internacionais, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, declarou que qualquer tentativa de impedir a unificação da China e de Taiwan "acabará inevitavelmente em fracasso".

O Japão, agora com a primeira-ministra nacionalista Sanae Takaichi, também se junta a esta alta de tensão em volta de Taiwan Apesar das limitações bélicas impostas ao Japão na sequência da Segunda Grande Guerra, a chefe do governo de Tóquio já comentou que um ataque da China a Taiwan poderia representar uma ameaça o suficiente para a levar a intervir. Esta é uma mudança profunda na postura do Japão, contribuindo para alimentar os ventos da guerra no Pacífico.

Paira esta ameaça com consequências imprevisíveis.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.