Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a CNE explica que o prazo para apresentação de candidaturas terminou a 18 de dezembro, tendo sido entregues 14 candidaturas. No dia seguinte, 19 de dezembro, o Tribunal Constitucional notificou três candidatos para suprirem irregularidades detetadas, concedendo um prazo de dois dias. No entanto, até ao termo desse prazo, a 22 de dezembro, nenhuma das irregularidades foi corrigida.

A 23 de dezembro, o Tribunal Constitucional decidiu sobre a admissão e rejeição das candidaturas e notificou os candidatos para apresentarem eventuais reclamações no prazo de 24 horas. Nesse mesmo dia, entre as 15h30 e as 16h00, dois dos candidatos rejeitados apresentaram reclamação da decisão.

Ainda a 23 de dezembro, o Tribunal Constitucional informou o Ministério da Administração Interna (MAI) e a CNE de que a 3.ª Secção do tribunal apenas reuniria no dia 29 de dezembro para apreciar as reclamações. As decisões de indeferimento dessas reclamações foram comunicadas aos candidatos ao final da tarde desse dia.

Segundo a CNE, os dois candidatos reclamantes dispõem ainda de um dia para recorrer para o Plenário do Tribunal Constitucional, prazo que termina ao final da tarde desta terça-feira, 30 de dezembro. Caso algum recurso seja apresentado, o plenário do tribunal reunirá a 2 de janeiro para a respetiva apreciação, sendo apenas depois dessa data conhecida a lista definitiva de candidaturas admitidas e rejeitadas.

A Comissão Nacional de Eleições sublinha que, paralelamente, decorrem prazos legais inadiáveis relacionados com o voto antecipado. O voto dos eleitores reclusos e dos internados em estabelecimentos hospitalares está marcado para os dias 5 a 8 de janeiro de 2026, sendo necessário que os boletins de voto cheguem às câmaras municipais até 1 de janeiro. Já o voto antecipado dos eleitores deslocados no estrangeiro realiza-se presencialmente, entre 6 e 8 de janeiro, nas 121 representações diplomáticas, o que implica o início do envio dos boletins a partir de 30 de dezembro.

Perante este calendário, e após a informação de que a apreciação das reclamações só ocorreria a 29 de dezembro, o MAI autorizou a impressão de cerca de 13 milhões de boletins de voto e de 33 mil matrizes em braille. A impressão começou a 24 de dezembro.

A CNE sustenta que, face à lei eleitoral em vigor, não existia alternativa à impressão dos boletins nessa data, sob pena de comprometer o exercício do direito de voto dos eleitores em Portugal e no estrangeiro. A entidade recorda ainda que esta situação já ocorreu em atos eleitorais anteriores, nomeadamente nas eleições presidenciais de 2021, e que qualquer alteração aos prazos legais depende de intervenção da Assembleia da República.

Por fim, a Comissão Nacional de Eleições ressalva que não tem competência para legislar, cabendo-lhe apenas aplicar a lei eleitoral dentro do quadro legal existente.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.