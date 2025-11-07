Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Teatro da Trindade INATEL, em Lisboa, recebe, a partir de 27 de novembro, a estreia de “Menina Júlia”, texto de August Strindberg com adaptação e encenação de João de Brito. A peça conta com Helena Caldeira no papel de Júlia, João Jesus como o criado João e Rita Brütt como a cozinheira Cristina.

A criação, uma coprodução entre o Teatro da Trindade INATEL e o LAMA Teatro, estará em cena na Sala Estúdio até 18 de janeiro de 2026, de quarta a domingo, às 19h00. A sonoplastia é assinada por Noiserv e os figurinos por José António Tenente.

Escrito em 1888 e considerado um marco na redefinição do teatro moderno, “Menina Júlia” mergulha nas profundezas das relações humanas, onde “o desejo, o poder e a diferença de classes se entrelaçam num intenso jogo emocional e social”.

O espetáculo expõe, “de forma provocatória e visceral, as tensões entre homem e mulher, rico e pobre, senhora e criado”, questionando “as fronteiras do amor e da paixão, do domínio e da submissão” e transportando o público para um espaço “onde as hierarquias se desmoronam e o poder muda, abruptamente, de mãos”.

Para o encenador João de Brito, diretor artístico do LAMA Teatro, o texto de Strindberg continua a ressoar na atualidade: “Este texto interessa-me pelas personagens, tão bem desenhadas pelo Strindberg, com várias camadas, subtilezas e contradições que desafiam qualquer encenador. Este drama psicológico, esta relação entre o criado – com a sua ambição desmedida – e a Júlia – que quer descer na sua classe para brincar aos pobres –, é de uma atualidade impressionante. Quando se cruzam, tudo se torna tóxico, e acabam por cair no abismo. Essa luta de classes, essa busca por liberdade e o desejo de romper com os cânones e tradições são temas que continuam vivos, e é por isso que me interessa tanto levá-los à cena em 2025”-

Na nova leitura, João de Brito propõe uma abordagem contemporânea e urgente, acentuando o papel da mulher, a sua emancipação e o confronto com as estruturas sociais que a tentam aprisionar. Entre o realismo cru e a força poética do texto original, “Menina Júlia” promete uma experiência teatral intensa, que “provoca, emociona e convida à reflexão sobre temas ainda hoje profundamente atuais”.

Os bilhetes já podem ser adquiridos aqui. Custam 14 euros.

