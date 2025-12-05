Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um porta-voz de Meghan confirmou à BBC: "Posso confirmar que ela tentou entrar em contacto com o pai."

Thomas Markle terá sido submetido a uma cirurgia que resultou na amputação de uma perna. A BBC apurou que Meghan tentou contactá-lo durante o dia de hoje, embora não se saiba se conseguiu efetivamente falar com ele.

A relação entre Meghan e o pai deteriorou-se nos meses que antecederam o casamento da duquesa com o príncipe Harry, em 2018.

Durante o noivado, o interesse mediático em torno de Thomas Markle e da sua família intensificou-se, culminando na revelação de que este tinha participado em sessões fotográficas combinadas com paparazzi, recebendo dinheiro para posar como se estivesse a preparar-se para o casamento.

A polémica levou Thomas Markle a cancelar a presença na cerimónia poucos dias antes, alegando problemas de saúde. Meghan acabou por ser acompanhada até ao altar pelo então príncipe de Gales, agora rei Carlos III.

Não é claro se pai e filha voltaram a retomar algum tipo de relação após o casamento. Acredita-se que Thomas Markle nunca conheceu os netos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

Nos anos que se seguiram, Thomas Markle criticou publicamente o casal, nomeadamente pela decisão de deixarem as funções oficiais no Reino Unido e por exporem tensões internas da família real.

Numa entrevista anterior, Thomas Markle afirmou: "Acho que ambos estão a transformar-se em almas perdidas neste momento."

E acrescentou: "Não sei o que procuram. Não acho que eles próprios saibam o que procuram."

