Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A fotografia foi tirada no início deste ano, durante a visita dos monarcas à Villa Wolkonsky, residência do embaixador britânico em Roma, Itália.

A imagem, captada pelo fotógrafo real Chris Jackson, mostra Camilla com um vestido-casaco branco e bege da estilista Anna Valentine, acompanhado por um broche de “lily of the valley”. Já o Rei Carlos III surge com um fato azul às riscas, gravata cinzenta e um lenço de seda no bolso.

O retrato surge enquadrado por uma moldura vermelha escura no interior do cartão. Na página oposta, lê-se a mensagem impressa, também em vermelho: “Desejando um Feliz Natal e Próspero Ano Novo”.

O 20.º aniversário de casamento de Carlos III e Camilla, assinalado a 9 de abril, coincidiu este ano com o dia em que o casal se encontrou com o Papa Francisco — que viria a morrer menos de duas semanas depois, aos 88 anos.

Este é o quarto cartão de Natal emitido pelo casal desde que Carlos ascendeu ao trono. Todos os anos, centenas de exemplares são enviados a familiares, amigos, líderes mundiais, diplomatas, instituições de caridade e outras organizações.

No ano passado, o Rei e a Rainha escolheram uma fotografia descontraída, a sorrir nos jardins do Palácio de Buckingham. No ano anterior, o cartão apresentou uma imagem da Sala do Trono após a coroação, captada por Hugo Burnand, na qual Carlos surgia com a Coroa do Estado Imperial, túnica de coroação e manto real, enquanto Camilla usava a Coroa da Rainha Maria.

Na sexta-feira, os Príncipes de Gales — William e Kate — e os seus filhos estiveram presentes no serviço de cânticos "Together at Christmas", acompanhado por várias estrelas de Hollywood, incluindo Kate Winslet e a cantora Katie Melua. O evento anual de Kate, realizado na Abadia de Westminster, teve como foco as comunidades locais britânicas, e a princesa aproveitou o momento para agradecer o trabalho dos voluntários de todo o país.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.