Uma mulher desapareceu com a filha bebé depois de entrar na área de pediatria do Hospital Gaia/Espinho, onde a criança estava internada e sob guarda conjunta da instituição e do Tribunal, no âmbito de um processo de adoção. A informação foi avançada pela CNN Portugal.

A mãe, que tinha autorização para aceder ao serviço, terá entrado na ala de pediatria, retirado a pulseira de identificação do pulso da bebé e abandonado as instalações, levando a criança consigo.

A polícia hospitalar desencadeou de imediato buscas, mas, até agora, mãe e filha continuam inalcançáveis. As autoridades mantêm ações de procura e investigação para tentar localizar a menor, garantir a sua segurança e apurar as circunstâncias do desaparecimento.

