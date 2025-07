Depois do sucesso da edição inaugural em 2024, o Lisboa Wine Summer Moments está de volta ao Campo das Cebolas, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, prometendo uma celebração ao ar livre onde os vinhos da Região de Lisboa se cruzam com a música, a gastronomia e a cultura local.

Organizado pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa), com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da OesteCIM e da EMEL, o evento cresce este ano, reunindo mais de 30 produtores dos concelhos de Alcobaça, Alenquer, Cadaval, Lourinhã, Torres Vedras, Bucelas e Carcavelos.

A entrada é livre e, tal como em 2024, as provas continuam gratuitas, bastando para isso adquirir o copo oficial do evento, disponível por apenas 1 euro.

Com o Tejo como cenário e um ambiente descontraído, o Lisboa Wine Summer Moments convida a uma verdadeira experiência sensorial. Além das provas, haverá workshops, provas comentadas, e uma área dedicada à gastronomia regional – com queijos, charcutaria, doces tradicionais e artesanato local.

Música para brindar ao verão

O programa inclui concertos ao vivo todas as noites, entre as 20h45 e as 22h00 (exceto no dia 31, que começa às 20h00), com o encerramento diário às 23h00. O DJ Tiago F garante a animação das tardes, das 16h00 às 20h30.

Cartaz musical ao vivo: