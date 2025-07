Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Iuliu Kubola, de 61 anos, de nacionalidade britânica, admitiu ter arrombado um restaurante na madrugada de 6 de maio de 2025. Ao todo, levou 73 garrafas de vinho, que escondeu num contentor do lixo antes de o carregar no seu tuk-tuk e fugir.

O suspeito foi detido no dia 22 de junho, por volta das 00h30, quando um agente da Polícia da Cidade de Londres o reconheceu como pessoa procurada. Iuliu Kubola foi abordado enquanto estava parado em frente a um bar, em Cornhill.

Depois de investigações adicionais pelo Departamento de Investigação Criminal (CID), confirmou-se que Kubola era também suspeito de outros assaltos semelhantes. Câmaras de videovigilância registaram o momento em que carregava o vinho num caixote e o colocava no seu tuk-tuk.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e viralizou, pelo esquema inusitado.

Além do roubo de maio, o arguido regressou ao mesmo restaurante no dia 15 de junho, de onde levou mais três garrafas avaliadas em cerca de 800 euros. Tentou novamente no dia 19 de junho, mas acabou por sair de mãos vazias.

O roubo causou ainda danos no exterior do edifício e nas fechaduras, resultando em 1.700 euros de prejuízos adicionais.

A Polícia da Cidade de Londres destacou, em comunicado, a importância de atuar rapidamente em todos os crimes passíveis de recolha de provas forenses, mesmo em casos considerados de menor gravidade.

“Graças ao trabalho atento dos nossos agentes, que o reconheceram e agiram rapidamente, Kubola irá enfrentar as consequências das suas ações,” disse o detetive Marcus Fairclough, do CID. “Levamos os assaltos muito a sério. Recolhemos todas as pistas possíveis para responsabilizar os autores.”

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Andrew Walker, responsável pela gestão forense, acrescentou: “Ser vítima de um assalto é devastador. Quando se trata de um negócio, o impacto é ainda maior. O nosso papel é recolher provas com rapidez e colocar a vítima no centro da investigação.”

Iuliu Kubola aguarda agora sentença marcada para setembro.