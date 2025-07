Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 22 anos foi identificado pela GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santa Comba Dão, por suspeitas de ter provocado um incêndio florestal de forma acidental, no concelho de Tondela.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a GNR, o fogo deflagrou durante uma limpeza de mato com recurso a uma gadanheira, operação realizada pelo suspeito. A investigação permitiu apurar que o incêndio teve origem nesse momento, não havendo, até ao momento, indícios de intenção criminosa.

A ocorrência foi investigada no âmbito da atuação do Comando Territorial de Viseu, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tendo os factos sido já remetidos ao Tribunal Judicial de Tondela.

A GNR relembra que, apesar de acidentais, os incêndios resultantes de negligência podem ter consequências graves e ser objeto de responsabilização judicial.