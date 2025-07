Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Isabel Capeloa Gil, foi distinguida com o título de Dama da Ordem de São Silvestre Papa, atribuído pela Santa Sé a leigos que se destacam no seu compromisso com a Igreja e com a sociedade. A distinção foi entregue a 28 de julho, pelo Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação.

A homenagem foi decidida por Sua Santidade o Papa Leão XIV, e insere-se no contexto da 28.ª Assembleia Geral da Federação Internacional de Universidades Católicas (FIUC), a decorrer no México.

Neste mesmo evento, Isabel Capeloa Gil foi também eleita presidente da Aliança Estratégica das Universidades Católicas de Investigação (SACRU), uma rede internacional que reúne instituições católicas de referência na investigação universitária. O mandato terá a duração de três anos, até 2028.

Atualmente no seu terceiro mandato como Reitora da UCP, cargo que ocupa desde 2016, Isabel Capeloa Gil é Professora Catedrática da Faculdade de Ciências Humanas, com um percurso académico e institucional amplamente reconhecido a nível nacional e internacional. Em 2018, tornou-se a primeira mulher a presidir à FIUC, e desde 2022 integra também o board da European Women Rectors Association (EWORA).

Em 2023, foi nomeada conselheira do Dicastério para a Cultura e a Educação pelo Papa Francisco, reforçando o seu papel como uma das vozes mais relevantes no cruzamento entre educação, cultura e fé no espaço europeu e internacional.

Investigadora na área dos Estudos de Cultura e das Ciências da Comunicação, é membro de 11 associações científicas internacionais, tem obra publicada em sete línguas e é autora de mais de 150 títulos. É ainda membro não executivo do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian.

A condecoração e a eleição confirmam o reconhecimento do papel de Isabel Capeloa Gil no reforço do papel das universidades católicas no mundo e no diálogo entre ciência, cultura e espiritualidade.