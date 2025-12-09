Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A versão cinematográfica apresenta os bailarinos solistas Dorothée Gilbert e Guillaume Diop, acompanhados pelo Corpo de Ballet da Ópera de Paris e pelos alunos da Escola de Dança da companhia. Com coreografia de Rudolf Nureyev e música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, o bailado promete transportar o público para um universo de fantasia, elegância e emoção, ideal para partilhar em família durante as festas.

A história acompanha Clara, que na véspera de Natal recebe um quebra-nozes como presente. Ao adormecer, ela sonha com um mundo fantástico onde brinquedos ganham vida, guiada pelo Quebra-Nozes transformado em príncipe, enfrentando desejos e medos ao longo do percurso.

Dorothée Gilbert, estrela internacional formada na Escola de Dança da Ópera de Paris, interpreta Clara, enquanto Guillaume Diop dá vida a Drosselmeyer, o misterioso padrinho de Clara. A produção, filmada nos dias 16 e 19 de dezembro de 2023 na Ópera de Paris, conta ainda com a Orquestra da Ópera, sob a direção de Andrea Quinn, e foi captada pelo realizador François Roussillon.

As sessões em Portugal acontecem apenas uma vez, no dia 14 de dezembro, no Cinema City Campo Pequeno e Alvalade (Lisboa), Cinema City Alegro Setúbal e Cinema City Leiria. Mais informações sobre horários e bilhetes disponíveis aqui.

.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.