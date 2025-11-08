Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady revelou que o seu atual cão, Junie, é um clone da sua anterior companheira de quatro patas, Lua, que morreu em dezembro de 2023.

A clonagem foi realizada pela empresa de biotecnologia Colossal Biosciences, da qual o ex-jogador é investidor, utilizando uma amostra de sangue recolhida antes da morte do animal, avança a revista norte-americana People.

O anúncio foi feito a 4 de novembro, coincidindo com a divulgação de outra notícia da Colossal — a aquisição da empresa Viagen Pets and Equine, conhecida por ter clonado os cães de Barbra Streisand e Paris Hilton. A Viagen detém licenças exclusivas de tecnologias desenvolvidas pelo Roslin Institute, em Edimburgo — o mesmo instituto que criou a célebre ovelha Dolly, no final dos anos 1990.

“Adoro os meus animais, significam o mundo para mim e para a minha família”, disse Tom Brady em comunicado.

Acrescentou que, antes de Lua morrer, trabalhou com a Colossal para recolher uma amostra de sangue através de um procedimento não invasivo: “A empresa deu à minha família uma segunda oportunidade com um clone da nossa amada cadela.”

O antigo atleta manifestou ainda entusiasmo pelo potencial das tecnologias conjuntas da Colossal e da Viagen, que “podem ajudar famílias que perderam os seus animais de estimação e contribuir para a preservação de espécies em risco de extinção”.

Lua, uma cadela de raça mista (pit bull), tinha sido adotada por Brady e Gisele Bündchen durante o casamento do casal, e era presença frequente nas redes sociais do ex-quarterback e até em campanhas publicitárias.

A supermodelo anunciou a morte do animal em dezembro de 2023, num tributo emocionado: “A nossa Lulu, o nosso anjo da guarda, foi para o céu. Viverá para sempre nos nossos corações”.

Brady e Bündchen, que se divorciaram em 2022, partilham dois filhos — Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12 — que também apareceram em várias fotografias com Lua. O ex-jogador também prestou homenagem à cadela nas redes sociais, escrevendo: “Amamos-te, Lua. Para sempre nos nossos corações”.



