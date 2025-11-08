Tom Brady revelou que o seu novo cão, Junie, é um clone da cadela Lua, clonada pela empresa Colossal Biosciences, da qual o ex-jogador é investidor, através de uma amostra de sangue recolhida antes da morte do animal em 2023.
Junie, o cão de Tom Brady, foi clonado a partir da sua antiga cadela Lua
- MadreMedia · Vida · 6 nov 2025 22:56
