O novo espaço pretende ser a expressão mais pessoal e autoral de Henrique Sá Pessoa, combinando intimismo, conforto e uma experiência sensorial centrada no contacto próximo entre o chef, a equipa e os clientes. A sala principal terá 30 lugares, complementada por uma sala privada com 12 lugares, que poderá ampliar a ocupação em oito lugares adicionais quando não estiver reservada para eventos exclusivos.

Um dos destaques do restaurante é uma mesa de dois lugares junto ao balcão da cozinha, que oferece uma experiência de observação direta do trabalho da equipa. Este espaço terá também uma função formativa: duas vezes por semana, alunos de escolas de hotelaria poderão experimentar o fine dining por um valor simbólico de 75€.

O conceito integra o espírito experimental do antigo Atelier de Marvila, agora fundido no universo criativo do chef, e mantém grande parte da equipa do Alma, com 24 dos 26 profissionais a transitarem para o novo projeto. Os dias de encerramento continuam a ser domingo e segunda-feira, reforçando o compromisso com o equilíbrio entre exigência e bem-estar da equipa.

A abertura em regime de soft opening está marcada para meados de fevereiro, com reservas disponíveis a partir de 20 de janeiro.

Henrique Sá Pessoa sublinha este momento como uma nova fase criativa: "Encerrar o Alma é fechar um capítulo fundamental da minha vida, após 16 anos de construção, risco e aprendizagem. O Alma foi casa, escola e palco, e nada disto teria sido possível sem as pessoas que me acompanharam ao longo deste percurso".

"Agora inicia-se um novo caminho, desenhado à minha medida, com total liberdade criativa, maturidade e ambição renovada. A alma permanece, o destino evolui, e a poucas semanas de abrir portas, mal posso esperar por abraçar esta nova etapa", diz o chef.

