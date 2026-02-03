Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob o mote “Uma noite, dois corações e 13 Estrelas Michelin”, a iniciativa pretende levar o melhor da culinária portuguesa à mesa dos namorados.

Entre os restaurantes selecionados estão o Gallo D’Oro, no Funchal, a G Pousada, em Bragança, A Cozinha, em Guimarães, o Palatial, em Braga, o Euskalduna Studio, no Porto, o Vinha, em Vila Nova de Gaia, o Ó Balcão, em Santarém, o Eleven e o SÁLA de João Sá, em Lisboa, o Midori, em Sintra, A Ver Tavira, em Tavira, e o Vista, em Portimão.

Cada experiência inclui um menu de autor com harmonização de vinhos. Para garantir que a noite decorre sem preocupações, o Uber One assegura também a deslocação dos vencedores, privilegiando o serviço Uber Black. A experiência é ainda complementada com flores e chocolates, dois dos presentes mais procurados na aplicação nesta data comemorativa.

Para participar, os membros Uber One devem submeter neste link, até às 23h59 do dia 10 de fevereiro de 2026, uma frase criativa que explique de que forma o Uber One pode melhorar o seu Dia dos Namorados, indicando igualmente o local onde gostariam de viver esta experiência.

