A celebração tem origem no século XVII, ligada à devoção dos pescadores e à fé na Santa Agonia, padroeira do mar de Viana. A festa mistura tradição religiosa com manifestações populares, desde desfiles folclóricos, concertos, bombos, “gigantones”, trajes típicos e procissões. Em destaque está a procissão ao mar, que percorre o caminho dos emblemáticos tapetes de flores, a acontecer no próximo dia 20.

O evento começa antecipadamente, no dia 8 de agosto, com a inauguração da Exposição de Rua e da XXIII Feira de Artesanato no Jardim Público, contando com cerca de 50 expositores que demonstram técnicas artesanais ao vivo entre os dias 8 e 13 de agosto. A programação oficial da romaria inclui arruadas, concertos, aulas de dança regional, encontros de cantadores e a tradicional Festa do Traje.

O ponto alto da romaria é o desfile da mordomia, onde desfilam mais de mil mulheres, de todas as idades, com fatos e ornamentos de cada freguesia de Viana do Castelo. Nenhum é igual ao outro: desde os colares e brincos, à cor dos lenços e aventais, todos são peças únicas, avaliadas em centena de euros.

A atriz Melânia Gomes, natural de Viana, também desfilou como mordoma.

créditos: Ana Filipa Paz

Entre as restantes atividades, a revista dos “Gigantones e Cabeçudos”, os cortejos histórico-etnográficos e o festival de folclore são paragens obrigatórias.

Este ano, os espetáculos de fogo de artifício, como o Fogo do Meio e o Fogo da Santa, estão cancelados devido aos incêndios

Nos dias 17 a 20, acontecem ainda os “Sunsets da Romaria”, noites festivas com DJ sets de artistas locais, nacionais e internacionais. A romaria também dedica espaço às crianças com a “Romaria dos Pequeninos” e preserva tradições artesanais com demonstrações ao vivo.

No dia 20 de agosto, feriado municipal, é possível apreciar os tapetes floridos nas ruas da Ribeira, acompanhar a procissão ao mar e assistir ao festival final de folclore e ao encerramento oficial do Sunset da Romaria.

Ao longo de toda a semana, o evento proporciona uma mistura única de devoção, cultura e entretenimento, atraindo milhares de visitantes e preservando a riqueza das tradições de Viana do Castelo e do minho, zona rica em cultura, gastronomia e boa gente!