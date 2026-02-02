Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Ele basicamente está a dar a entender que a responsabilidade das pessoas que morreram é delas próprias, sugerindo que foi pelo comportamento delas que acabaram por morrer", afirmou Ventura, em declarações aos jornalistas antes de visitar a empresa Madeiras Alto Tâmega, em Chaves, no âmbito da campanha para a segunda volta das eleições presidenciais, marcada para domingo.

O líder do Chega defendeu que a culpa não é das vítimas, que não esperavam a intensidade do mau tempo, e acrescentou. "No máximo foi por inação do Estado que acabaram por morrer", disse o líder do Chega, que qualificou as palavras do primeiro-ministro como um possível "lapso" e afirmou esperar que Montenegro tenha oportunidade de se retratar publicamente.

As declarações de Montenegro ocorreram no domingo, numa conferência de imprensa após um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou medidas de apoio às populações afetadas pelas condições meteorológicas adversas. Na ocasião, o primeiro-ministro expressou condolências às "famílias daqueles que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida em função destes episódios adversos".