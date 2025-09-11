Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na ficção estrangeira, Juan Gabriel Vásquez regressa com "Os nomes de Feliza", romance inspirado na escultora colombiana Feliza Bursztyn. A Alfaguara traz ainda "Na casa dos sonhos", de Carmen Maria Machado, e "A hora da nossa morte", de Héctor Abad Faciolince. Pela Cavalo de Ferro chegam ensaios de Zbigniew Herbert e o novo romance de Irene Solà, autora que marcará presença no festival FOLIO, em Óbidos.

Outubro traz títulos de Georges Simenon, Péter Nádas, Lázsló Krazsnahorkai e Jon Fosse, enquanto a Elsinore prepara novas edições de Svetlana Alexievich e o lançamento de "O colapso", de Édouard Louis. Em novembro, será publicado "Atlas de ilhas remotas", de Judith Schalansky.

Na não-ficção, Miguel Carvalho apresenta "Por dentro do Chega", investigação sobre a extrema-direita portuguesa, com 752 páginas. Entre os lançamentos estão ainda um novo livro da rubrica "O Homem que mordeu o Cão", "Uma mão humana forrada a veludo, homem!", de Nuno Markl, "Contra o progresso", de Slavoj Žižek, "Tecnofeudalismo", de Yanis Varoufakis, e "25 de novembro", de Paulo Moura. Dino D’Santiago assina "Cicatrizes", obra pessoal com textos e ilustrações.

O segmento de banda desenhada e manga ganha especial atenção em outubro com "O indispensável do Snoopy", que assinala os 75 anos dos Peanuts. Chegam também "Manda mensagem quando chegares", de R.G.B., "O meu amigo Kim Jong-un", de Keum Suk Gendry-Kim, e uma edição ilustrada de "Alice no País das Maravilhas", por Yayoi Kusama. A Distrito Manga lança em português "The Ghost in the Shell" e "Sailor Moon".

Na literatura infantojuvenil, a Booksmile aposta em autores nacionais, incluindo Nuno Caravela com "O Bando dos Renováveis". A Fábula traz novidades de Sydney Smith, David Cirici e Afonso Cruz, enquanto a Nuvem de Letras lança "Como é que um caracol foge de casa?", de Capicua.