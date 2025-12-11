Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a TIME, a escolha reflete o papel central que a inteligência artificial desempenha na vida quotidiana, desde sistemas de recomendação em redes sociais, ferramentas de escrita e criatividade, até aplicações em medicina, engenharia e investigação científica. A revista salienta que "os arquitetos da IA, engenheiros, pesquisadores e líderes de inovação tecnológica, transformaram a forma como as pessoas comunicam, trabalham e tomam decisões, gerando tanto oportunidades inéditas como desafios éticos e sociais complexos".

Especialistas em tecnologia revelaram que a decisão da TIME pode "aumentar a pressão sobre governos e empresas para implementar normas éticas e regulamentares rigorosas, garantindo que os avanços em IA beneficiem a sociedade em geral, e não apenas interesses corporativos ou financeiros restritos".

A escolha dos Arquitetos da IA como Pessoa do Ano 2025 está a gerar também controvérsia nas redes sociais e fóruns internacionais, com opiniões divididas entre entusiasmo pelo potencial da tecnologia e preocupação com o seu poder crescente.

