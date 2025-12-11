Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A sua viagem à Noruega representou um risco elevado, dado que Corina enfrenta um mandato de proibição de saída da Venezuela e ameaças do governo de Nicolás Maduro, que a acusa de incitar violência e praticar atos de terrorismo. A saída foi feita em segredo, com disfarces e passagem por diversos postos militares, e contou com o apoio de uma rede clandestina e, segundo Corina, também do governo dos Estados Unidos.

A chegada a Oslo marcou a primeira aparição pública da líder desde janeiro. Na madrugada, esta surgiu na varanda do Grand Hotel, vestida de branco, saudando dezenas de apoiantes concentrados à porta. O Prémio Nobel distinguiu Machado pela sua “luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia” na Venezuela. A filha da dirigente, Ana Corina Sosa, recebeu o prémio em seu nome, num reencontro familiar significativo após cerca de dois anos separados devido a questões de segurança.

Em entrevista à BBC, Corina descreveu a viagem como profundamente emocional, afirmando que há mais de 16 meses não podia abraçar ou tocar em ninguém. Acompanhada por vários terços oferecidos por apoiantes à porta do hotel, expressou a força do reencontro com familiares e simpatizantes. Questionada sobre o regresso à Venezuela, afirmou estar consciente dos riscos que corre, mas garantiu que voltará quando for mais útil para a causa da oposição, sublinhando que, por agora, o seu foco é Oslo “em nome da causa”.

Machado tem denunciado reiteradamente o governo de Maduro como “criminoso” e apelado à unidade dos venezuelanos para derrubar o regime. Impedida de concorrer às eleições presidenciais do ano passado, viu Maduro garantir um terceiro mandato contestado internacionalmente. "Eles dizem que sou terrorista, que devo passar o resto da vida na prisão e que estão à minha procura. Sair hoje da Venezuela é extremamente perigoso, mas estou aqui porque muitos homens e mulheres arriscaram as suas vidas para que eu pudesse chegar a Oslo", disse.

