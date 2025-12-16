Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com encenação de Ricardo Neves-Neves, a peça foi escrita por Sébastien Castro em 2022 e tornou-se um grande sucesso em França, tendo sido distinguida com dois prémios Molière, incluindo o de Melhor Comédia.

“Uma Ideia Genial” apresenta uma narrativa construída em torno de coincidências inesperadas e do absurdo de uma ideia que parecia, à partida, brilhante. A história centra-se numa personagem que se desdobra em três figuras distintas, cada uma com as suas próprias características, dúvidas e reações, dando origem a uma sucessão de equívocos.

No elenco estão Ana Guiomar, Cristóvão Campos, Ruben Madureira e Sandra Faleiro. Ao longo do espetáculo, jogos de atração, ciúmes, suspeitas e destinos cruzados alimentam uma cadeia de mal-entendidos que promete provocar gargalhadas no público.

Depois do êxito alcançado nos palcos franceses, a produção chega agora a Lisboa pelas mãos da Força de Produção, integrando a programação do Teatro Maria Matos.

Os bilhetes para “Uma Ideia Genial” já se encontram à venda aqui. Custam entre os 20 e os 22 euros.

