Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa entrevista à RTP1, Rita Matias considerar a entrada "sem controlo" de imigrantes "sem condições" um dos problemas para a pobreza habitacional, usando com exemplo o bairro ilegal construído em Loures para defender a fiscalização dos apoios sociais e da imigração.

Na sua rede social, Catarina Furtado partilhou a declaração da deputada do Chega com o comentário: "Não sabe do que fala. Só sabe que não gosta de certas pessoas e que lhes quer mal. Das primeiras lições que digo aos meus filhos: não falem do que não sabem porque é perigoso, feio. Ignorante duas vezes e mau".

Rita Matias não tardou a responder através de um vídeo na rede social X que acusa a apresentadora de receber "mais de 160 mil euros por ano, pagos pelos contribuintes portugueses" e ser um exemplo de "tachos inúteis".

A deputada do Chega voltou a usar a palavra ignorante para definir a publicação de Catarina Furtado e lamentou que a sua entrevista tenha sido reduzida a dez segundos:

"A Catarina furtado decidiu fazer um exercício de sinalização de virtude este fim de semana e comentar uma entrevista que dei à SIC Notícias fazendo considerações como que sou uma ignorante e que não posso comentar assuntos que não conheço. Ora, profundamente ignorante e desconhecedora do objetivo da entrevista é Catarina Furtado, que resume 18 minutos de entrevista a dez segundos que deve ter visto nas redes sociais ou a uma frase do 'Expresso', que tem aquela independência que nós já conhecemos", defendeu.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Para lançar outra provocação, comentou ainda o ordenado que Catarina Furtado recebe da RTP1, para criticar o modelo de financiamento do canal público de televisão e o trabalho da apresentadora.

Apesar da intervenção infundada, acrescentou, com ironia: "Mas tudo bem, porque eu compreendo o nervosismo da Catarina Furtado. É que ela sabe que nós sabemos que o salário da Catarina é cerca de 15 mil euros por mês. Pagos por quem? Pelos contribuintes portugueses! Isto sim parece-me profundamente indecente e imoral, porque não reconheço no trabalho da Catarina uma necessidade de tal para ter este valor".