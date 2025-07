Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com secretário regional do Ambiente e Acção Climática, Alonso Miguel, o homem não validou o acesso na Casa da Montanha e fez a subida “sem registo de entrada prévio”, contrariando o regulamento em vigor.

Além disso, nos termos do mesmo regulamento, tratando-se de um resgate efectuado em resultado do incumprimento no acesso à reserva natural, "os custos inerentes ao resgate, no valor de 1200 euros, serão também imputados ao visitante, sendo que qualquer outro custo associado a este resgate será também automaticamente imputado" ao cidadão.

O homem estava a aproximadamente 2134 metros de altitude e o resgate aconteceu através de um helicóptero EH-101 Merlin.