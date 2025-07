Segundo o presidente americano, os países europeus estão a sofrer uma "invasão horrível" de imigrantes, que pode ser fatal.

"Esta imigração está a matar a Europa", afirmou Trump à imprensa na pista do aeroporto de Prestwick, perto de Glasgow, onde fez questão de reivindicar o sucesso do seu programa de detenção de imigrantes ilegais e deportações para os países de origem ou terceiros.

"No último mês ninguém entrou no nosso país, fechamos [as fronteiras] e tiramos [do país] muita gente má que [Joe] Biden (ex-presidente) deixou entrar - ele era um 'cabide'. Mas vocês estão a deixar que mesmo aconteça aos vossos países", afirmou Trump.

Mais recentemente, a administração Trump solicitou que Palau, uma pequena nação do Pacífico, conhecida pelas suas águas e praias paradisíaca, aceite requerentes de asilo atualmente residentes nos EUA, sendo que o projeto de acordo não detalha quantas pessoas podem ser enviadas para este país, nem o que a nação do Pacífico receberia em troca.