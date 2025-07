Com a chegada do verão, aumentam os dias de sol, os programas em família e, inevitavelmente, as despesas e por isso é necessário conhecer algumas estratégias.

Para que o período de descanso não traga surpresas desagradáveis, a Nickel, instituição financeira de pagamentos, partilhou com o 24notícias (anteriormente SAPO24) cinco estratégias para um planeamento financeiro eficaz que permita aproveitar as férias – sem comprometer o orçamento ao regressar à rotina. 1. Reavalie os hábitos de consumo antes das férias

As semanas que antecedem a partida são ideais para rever padrões de consumo. Pequenas poupanças em despesas não essenciais podem criar uma margem financeira para gastar durante as férias, sem afetar o equilíbrio das contas mensais. 2. Simule despesas de acordo com o destino

Cada local de férias tem custos diferentes, seja em alimentação, transporte ou câmbio. Planear um orçamento realista, tendo em conta estas variáveis, evita surpresas desagradáveis que podem gerar dívidas ou apertos no regresso. 3. Escolha soluções financeiras com cobertura internacional

Garantir acesso seguro e económico ao dinheiro durante a viagem é fundamental. Optar por contas ou cartões que permitam pagamentos e levantamentos sem comissões, com seguros incluídos, pode poupar dinheiro e dores de cabeça, sobretudo em viagens ao estrangeiro. 4. Defina limites diários de gastos

Mais do que estabelecer um teto total para as férias, impor limites diários ajuda a manter o controlo financeiro, sem abdicar da flexibilidade necessária para imprevistos. Assim, é mais fácil evitar gastar tudo nos primeiros dias. 5. Antecipe os custos do regresso ao quotidiano

O fim das férias não significa o fim das despesas. Contas adiadas, material escolar ou pequenas reparações podem surgir logo no regresso. Reservar parte do orçamento para estes gastos ajuda a evitar pressões e a manter a estabilidade financeira.