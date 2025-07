Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As irmãs Marizele Cassiano e Marisa de Paula, membros da congregação “Copiosa Redenção”, conversavam sobre um retiro vocacional no canal de TV Pai Eterno, quando trouxeram uma música sobre o chamamento para a vida religiosa.

A dupla levantou-se e iniciou uma rotina completa com canto, beatbox e passos de dança. Em seguida, o apresentador, diácono Giovani Bastos, juntou-se à dupla, imitando os passos de todos numa performance que já foi vista por milhões de pessoas nas redes sociais no Brasil e no estrangeiro.

“Aquele momento foi muito espontâneo, porque com a Irmã Marisa, se você começar uma batida, ela dança. E eu estou acostumada a cantar, a fazer beatbox, então para nós foi muito simples, espontâneo e ao mesmo tempo muito surpreendente ver que viralizou até fora do Brasil”, disse a Irmã Marizele à Associated Press.

As Irmãs dedicam-se a jovens que lutam contra o vício de drogas e afirmam que a música tem sido uma ferramenta poderosa para ajudar os necessitados.

“Beatbox, dança e as próprias músicas são ferramentas que Deus usa para alcançar o coração das pessoas com quem trabalhamos. E funciona! É lindo de ver”, disse a Irmã Marizele à agência internacional.

Embora a Irmã Marisa não tenha conta no Instagram, a Irmã Marizele ultrapassou 150.000 seguidores desde que o beatbox se tornou viral e até já apareceram no New York Times.