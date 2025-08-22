Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fundada em Lisboa em 2013, a Unbabel destacou-se ao desenvolver tecnologia de tradução baseada em IA e tornou-se a primeira startup portuguesa a integrar a Y Combinator, aceleradora de referência mundial. Desde então, a empresa evoluiu de um modelo de tradução híbrida entre humanos e máquinas para o desenvolvimento de modelos de linguagem (LLMs) e ferramentas de referência internacional, como o TowerLLM e o COMET.

Com a integração, estas tecnologias serão incorporadas no portefólio GlobalLink da TransPerfect, reforçando a sua liderança no setor. Segundo Phil Shawe, presidente e co-CEO da TransPerfect, “A Unbabel é uma pioneira no desenvolvimento de modelos de IA para uso em tradução. Vemos a combinação das pilhas tecnológicas como uma grande vitória para os nossos clientes em comum — e continuaremos a impulsionar a eficiência através da inovação.”

Vasco Pedro, cofundador e CEO da Unbabel, que permanecerá na empresa durante a integração, sublinhou o impacto deste passo: “Quando começámos a Unbabel em Lisboa, há doze anos, o nosso objetivo era simples: eliminar barreiras linguísticas com IA. […] Juntar-nos à TransPerfect vem proporcionar à nossa tecnologia e às nossas pessoas um palco global para criarem um impacto ainda maior.”

Como resultado da aquisição, a equipa da Unbabel integrará as operações da TransPerfect em Lisboa, que passará a ser um dos centros-chave de investigação e inovação em IA da empresa na Europa.

Na transação, a TransPerfect foi assessorada pela Baker Botts e pela DLA Piper ABBC Portugal, enquanto a Unbabel contou com a consultoria da Orrick.