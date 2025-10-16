Este anúncio reforça o posicionamento da Start Campus e da Nscale enquanto parceiros de confiança para a infraestrutura de IA, ao apoiarem a Microsoft no fornecimento de recursos avançados de IA em toda a União Europeia.

Em comunicado, a empresa explica que a Nscale – plataforma global de IA nativa com sede na Europa – escolheu Portugal e a Start Campus devido à sua localização estratégica, capacidade de entrega e possibilidade de expansão.

A instalação entrará em operação no primeiro trimestre de 2026, no SINES Data Center. O centro de dados de Sines foi concebido para suportar densidades superiores a 130 kW por módulo, com recurso a energia 100% renovável e sistema de arrefecimento de alta eficiência, assegurando as condições ideais para operações de IA de grande escala.

“Este é um momento decisivo para a Start Campus. (…) Com esta parceria, o nosso primeiro edifício SIN01 atinge a sua capacidade máxima, já se encontrando em expansão devido à elevada procura, e comprovando que o SINES Data Campus é um exemplo de sucesso a nível mundial, preparado para receber volumes de trabalho de IA de última geração. Temos muito orgulho nesta colaboração notável em parceria com a Nscale e a NVIDIA. Estamos também muito entusiasmados com o lançamento, em breve, do nosso próximo edifício, o SIN02 de 180 MW.” afirma Robert Dunn, CEO da da Start Campus.

IA soberana, sustentável e europeia

“A IA precisa do ambiente certo para prosperar – um ambiente que combina dimensão, resiliência e sustentabilidade. Esta colocação em Sines sublinha a nossa capacidade de fornecer uma infraestrutura avançada no espaço da União Europeia, com a capacidade tecnológica necessária para suportar os volumes de trabalho mais exigentes na atualidade. A parceria com a Start Campus garante a resposta às necessidades dos nossos clientes, enquanto se estabelecem as bases para a próxima geração de IA”, justifica Josh Payne, CEO e fundador da Nscale.

Portugal, uma ponte digital entre a Europa e o mundo?

O Ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, sublinha que “este investimento em Sines confirma a confiança internacional em Portugal como destino de inovação e tecnologia, reforçando a nossa posição na economia digital global e criando condições para atrair talento e investimento de elevado valor acrescentado. É um exemplo claro de como o país pode liderar na transição para uma economia mais verde e inteligente.”

Com a energia renovável a representar mais de 80% do consumo nacional e com uma rede de cabos submarinos única que liga o nosso país a todos os continentes do mundo, Portugal poderá tornar-se o destino natural para as infraestruturas digitais.

Com o aumento da procura por computação de alta densidade sustentável, a Start Campus e a Nscale tem como objetivo proporcionar a infraestrutura de computação e a experiência necessárias para apoiar as tecnologias mais transformadoras do mundo.

“Este investimento na Start Campus permite que Portugal opere de forma segura e sustentável num ecossistema alimentado por energia renovável, em conformidade com as nossas metas de neutralidade carbónica para 2028. Juntos, devemos dar vida a esta visão e torná-la realidade”, destaca Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação de Portugal.

Conforme demonstrado num estudo recente efetuado pela Copenhagen Economics, a dimensão da oportunidade para infraestruturas digitais em Portugal é assinalável. Em conformidade com o referido estudo, o investimento em centros de dados no país deverá contribuir com cerca de 26 mil milhões de euros para o PIB nacional até 2030, gerando dezenas de milhares de empregos e consolidando a posição de Portugal como um centro de infraestrutura digital soberana e sustentável.

Notícias recentes espelham como a Nscale está a expandir a sua presença na Europa em ritmo acelerado. A empresa está a construir o maior supercomputador de IA do Reino Unido com a Microsoft, no seu campus de Loughton e também está a trabalhar com parceiros do setor para estabelecer o Stargate UK, para dar suporte a volumes de trabalho de IA soberana.

Subscreva a newsletter do The Next Big Idea, onde todas as terças e quintas pode ler as melhores histórias do mundo da inovação e das empresas em Portugal e lá fora.