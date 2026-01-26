Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo centro de dados, cuja construção foi adjudicada em dezembro, destina-se a servir de forma integrada os Portos de Lisboa e de Setúbal, tem um custo estimado de 700 mil euros e deverá ficar concluído durante o segundo semestre de 2026, explica um comunicado divulgado.

Já o projeto de Inteligência Artificial, orçado em 52 mil euros, vai desenrolar-se em duas fases. A primeira, já em curso, consiste na formação de um grupo-alvo de 35 trabalhadores em cada um dos portos, num total de setenta profissionais, para testarem e integrarem, nas suas tarefas diárias, a ferramenta de Assistente de IA denominada “Copilot”.

Segundo o comunicado, esta solução de IA generativa será testada até junho e funcionará como “um apoio direto ao posto de trabalho, auxiliando tarefas como a redação de relatórios, a análise rápida de informação, a resposta a comunicações, a consulta de procedimentos internos e a gestão de agendas”.

Em simultâneo, será criado um agente de IA para apoio aos utilizadores dos serviços online dos portos e das redes sociais, “com vista a simplificar e clarificar o relacionamento entre o utilizador e o porto”.

Na segunda fase do projeto, as tecnologias de IA serão aplicadas à automatização, agilização e otimização de procedimentos internos críticos nos dois portos.

“Esta fase incluirá a automatização da análise e processamento de pedidos de ocupações dominiais e lançamento de concursos públicos, registo de entradas e faturas, entre outros”, acrescenta o texto do comunicado.

As duas iniciativas enquadram-se no eixo “Mais Digitalização e Automação” da estratégia Portos 5+, que visa reforçar a competitividade dos portos comerciais do continente assente em cinco objetivos: Mais Investimento e Crescimento, Mais Descarbonização e Sustentabilidade, Mais Intermodalidade e Conectividade, Mais Digitalização e Automação e Mais Integração e Segurança.

