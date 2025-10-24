Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já são conhecidos os vencedores dos Entrepreneurship Awards 2025, uma iniciativa da Unicorn Factory Lisboa que distingue as startups e personalidades que mais se destacaram ao longo do último ano no ecossistema de inovação de Lisboa e de Portugal, e que se tem consolidado como um dos momentos de maior prestígio do ecossistema português de inovação e empreendedorismo.

O grande destaque vai para Felipe Ávila da Costa, fundador da Infraspeak, que recebeu o Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano. A startup portuguesa criou um software para gestão de manutenção e instalações e já levantou 36 milhões de euros em investimento.

Com mais de 1100 clientes em mais de 40 países, conta com uma equipa de 225 colaboradores distribuídos por seis países. Este prémio homenageia e reconhece empreendedores que unem propósito, crescimento e impacto. Como parte do reconhecimento, terá a oportunidade de apresentar o seu projeto no palco da Web Summit 2025, perante uma audiência global de investidores, empresas e empreendedores, reforçando a presença de Portugal no mapa mundial da inovação.

Como tudo começou para a Infraspeak?

Este ano, o evento contou com duas novas categorias que refletem a evolução e a diversidade do setor: o Rising Female Award e o International Personality Award. Na primeira, o prémio foi atribuído a Isabel Carapeta, fundadora e CEO da Simplifyer, reconhecida pelo seu percurso inspirador e contributo para o fortalecimento da liderança feminina na inovação. Empreendedora destacada em programas internacionais de aceleração, vencedora do prémio Ideias em Caixa 2025, nomeada pela Forbes “30 Under 30”, e antiga deputada municipal da Câmara Municipal de Loures, Isabel tem ainda orientado centenas de jovens empreendedores na Nova SBE e na Católica.

Já Veronica Orvalho, fundadora e CEO da Didimo, foi distinguida com o International Personality Award. Com uma carreira de mais de 20 anos entre o mundo académico e o empreendedorismo, Verónica é uma das vozes mais reconhecidas da inovação portuguesa além-fronteiras. À frente da Didimo, uma das deeptechs nacionais mais promissoras, já captou mais de 16 milhões de euros em investimento, para além de ser professora na Universidade do Porto e dedicar parte do seu tempo a projetos sociais.

O Prémio Ecossistema, que distingue uma personalidade ou empresa que se tem destacado ao longo dos anos no desenvolvimento do ecossistema de inovação, foi atribuído a Ana Casaca, diretora global de inovação da Galp, pelo contributo ativo no desenvolvimento e crescimento do ecossistema português ao longo dos últimos 20 anos, desde a criação do Centro de Transferência de Tecnologia da Universidade do Porto até ao papel que desempenha atualmente, onde lidera programas de inovação que geram 18 oportunidades para scaleups por ano, envolvendo e que envolvem 1000 investigadores e 800 colaboradores, sucedendo a Virgílio Bento, founder da Sword Health, e Marcelo Lebre, founder da Remote, vencedores das 2 primeiras edições do prémio.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Nas restantes categorias três startups estiveram em destaque.

A Lampsy conquistou o Prémio de Startup Mais Promissora, com a sua solução disruptiva que está a melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança dos cidadãos que vivem com epilepsia. Com um candeeiro que utiliza Inteligência Artificial para detetar ataques epilépticos, levantou, este ano, um investimento de 230 mil euros para levar o seu dispositivo para a Europa. Tem agora como objetivo captar mais um milhão de euros até ao fim do ano. A startup terá oportunidade de marcar presença no Slush na Finlândia, uma das feiras mundiais mais relevantes para startups, onde poderá apresentar a sua solução a investidores e empreendedores internacionais.

A Ubbu venceu o Prémio de Startup de Impacto. A plataforma de ensino de programação e pensamento computacional para os primeiros ciclos do ensino básico, é a grande vencedora nesta categoria e receberá 2500 euros. Após ter participado no Lisboa Innovation for All, o maior prémio de inovação social da Europa, o projeto quer aproximar os mais jovens da tecnologia e já está presente em mais de 20 países.

A ROOTkey foi reconhecida com o Prémio Startup Universitária com um valor de 2500 euros. Através de uma plataforma modular permite que as empresas criem, validem e gerem dados, mesmo em caso de ciberataque. Nos últimos dois anos, registou um crescimento de 100% e tem como objetivo expandir para mercados internacionais.

Felipe Ávila da Costa, vencedor do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano, afirma que “desde os primeiros dias da Infraspeak, foi claro que a qualidade do ecossistema onde estamos inseridos tem um impacto e potencial enormes no sucesso ou insucesso da empresa. É incrível ver o impacto que a Unicorn Factory Lisboa e este prémio têm na dinamização e valorização do ecossistema português. Tendo convivido com o João Vasconcelos, tenho a certeza que estaria orgulhoso de tudo aquilo que o ecossistema tem conquistado, ao mesmo tempo que nos desafiaria a ambicionar mais alto. Acredito que devemos todos fazer o mesmo.”

Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, salienta que “os prémios do empreendedorismo têm um papel essencial de celebrar o sucesso, muitas vezes não paramos para celebrar o sucesso. Está a ser feito um trabalho extraordinário a nível dos empreendedores, portanto, queremos dar esse palco e cada vez mais acreditamos que este evento vem parar um pouco o ecossistema e olharmos sempre para um ano atrás e vermos mais um salto que demos. E desta forma, vejo este papel essencial dos prémios do empreendedorismo de cada vez mais serem agregadores, serem inspiradores e cada vez mais catupultarem Portugal para fora.”

A cerimónia teve lugar no Técnico Innovation Center, situado no Saldanha Innovation District, e contou com a Remote como parceira principal do evento e ainda com a Casa do Impacto, Concentrix, Cuatrecasas, Delta, Grupo Brisa e NTT Data enquanto parceiros de categoria e a Claranet como parceira do evento. Desde 2019, já foram distinguidos dezenas de empreendedores de startups de renome internacional. Em 2024, o fundador da Powerdot foi o grande vencedor do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano, e a Sword Health, Goparity e Lampsy foram também distinguidas.

__