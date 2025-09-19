Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A Meta apresentou uma nova geração de óculos inteligentes em parceria com a Ray-Ban, tentando dar o próximo passo no uso de inteligência artificial no dia a dia. Os novos Meta Ray-Ban Display foram apresentados esta semana por Mark Zuckerberg na conferência anual Meta Connect, na Califórnia. Esta é a segunda colaboração da empresa com a marca de óculos, depois do lançamento dos modelos em 2023, que venderam cerca de dois milhões de unidades.

Um ecrã dentro da lente

Os novos óculos diferenciam-se por incluírem, pela primeira vez, um ecrã incorporado na parte interior da lente direita. Segundo a CNN, o pequeno ecrã surge no canto da visão e só é visível para quem está a usar os óculos, permitindo receber mensagens, fazer videochamadas, ler legendas em direto ou ver direções num mapa sem olhar para o telemóvel. O The Guardian descreve o ecrã como “brilhante e nítido”, projetado ligeiramente abaixo da linha de visão.

O ecrã é projetado na parte inferior da lente direita. Fotografia: Meta

Controlados com gestos subtis

Além do ecrã, os óculos vêm com uma pulseira neural que capta impulsos elétricos do antebraço e permite controlar o sistema com gestos subtis, como apertos e deslizes de dedos, dispensando o uso de botões ou comandos de voz. Citado pela Quartz, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, afirma que esta pulseira substitui “teclado, rato, ecrã tátil, botões e mostradores”, ao permitir enviar sinais apenas com pequenos movimentos musculares.

Os óculos mantêm funcionalidades das versões anteriores, como câmara de 12 megapíxeis, colunas e microfones incorporados, e podem ligar-se ao telemóvel por Bluetooth. Permitem ainda captar e partilhar fotografias e vídeos, ouvir música e usar aplicações da Meta como WhatsApp, Messenger e Instagram. A bateria dura cerca de seis horas de utilização mista e pode ser carregada numa caixa dobrável que garante até 30 horas adicionais.

O momento embaraçoso

Durante a apresentação, porém, as coisas não correram como planeado. Conta a Quartz que quando Zuckerberg tentou demonstrar uma videochamada em direto com Andrew Bosworth, diretor de tecnologia da Meta, a chamada não chegou a arrancar. O CEO passou mais de um minuto a tentar atender antes de desistir, dizendo: “Não sei o que vos dizer”.

Andrew Bosworth tentou aliviar o ambiente ao subir ao palco: “Este Wi-Fi é terrível.” Zuckerberg respondeu: “Praticamos isto umas cem vezes e depois nunca se sabe o que pode acontecer.” A BBC também relata que, apesar de várias tentativas, a chamada via WhatsApp não funcionou.

Preços e chegada ao mercado

Os novos Meta Ray-Ban Display chegam primeiro aos Estados Unidos a 30 de setembro, com um preço de 799 dólares, e deverão chegar a países como Reino Unido, França, Itália e Canadá no início de 2026, segundo o The Guardian.

Para além dos Display, a Meta também mostrou os Oakley Meta Vanguard por 499 dólares (mais virados para o desporto) e uma segunda geração dos Ray-Ban Meta por 379 dólares.

