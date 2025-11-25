Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Não é novidade que existem várias formas mais tecnológicas de mantermos o registo da nossa saúde. Desde os anéis e os relógios inteligentes até aos auriculares que já medem o batimento cardíaco, o mercado dos wearables segue em expansão, agora com uma nova proposta: um brinco inteligente que pesa um grama.

Falamos do Lumia 2 e a fabricante garante que se trata do wearable mais pequeno do mundo. Para colocar em perspetiva, o Oura Ring pesa entre 3 e 5 gramas, enquanto o Apple Watch Series 11 ronda os 30 a 40 gramas. O Lumia 2 muda completamente a escala.

Lumia

Apesar do tamanho reduzido, o dispositivo integra funcionalidades que equiparam muitos dos seus concorrentes. Acompanha o sono, monitoriza ciclos menstruais, avalia o fluxo sanguíneo e calcula uma pontuação diária de forma física.

O que é que o torna diferente?

O posicionamento do brinco, diz a Lumia, oferece acesso a dados que outros wearables não conseguem captar da mesma forma. Por exemplo, o aparelho fornece informações sobre como o fluxo sanguíneo afeta a energia, a concentração e a clareza mental. Trata-se de um acompanhamento do fluxo sanguíneo cerebral, basicamente como o sangue circula para o cérebro.

Existe já investigação que valida esta abordagem. Através de um teste não invasivo com ultrassons, um estudo publicado na Revista do Colégio Americano de Cardiologia confirmou que o dispositivo funciona. Contudo, nem o Lumia 1 nem o Lumia 2 estão ainda aprovados pela FDA, a entidade responsável pela proteção e promoção da saúde pública nos Estados Unidos.

Lumia

Em comunicado, Daniel Lee, CEO da Lumia, comenta que “isto é o que vem depois dos anéis inteligentes. Tal como a Oura tornou os anéis inteligentes, nós tornámos os brincos inteligentes. Os brincos inteligentes são o derradeiro wearable, com novas capacidades apenas possíveis [quando colocadas] na orelha, desbloqueando potencial de aplicações médicas significativas num formato pensado para o consumidor”.

A Lumia, fundada em 2020 por antigos engenheiros da Bose e outros empresários, anunciou também um investimento adicional de 7 milhões de dólares, proveniente da J2 Ventures, BonAngels Venture Partners e de alguns investidores anjo. Garantiu ainda ainda 5 milhões de dólares em contratos e fundos públicos. O financiamento total até à data atinge agora os 17,2 milhões de dólares.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Do mercado médico para o público geral

O primeiro Lumia foi desenvolvido especificamente para ambientes clínicos, direcionado para pacientes com doenças crónicas do fluxo sanguíneo ou pessoas com Covid prolongado que vivem com confusão mental. O Lumia 2 marca a primeira incursão da marca no mercado geral de consumo.

Esta transição para o público reflete-se nas opções de design. O brinco surge em várias configurações: argolas, brincos de mola (sem furo) e brincos de orelha. Os acabamentos incluem, por exemplo, ouro e prata. O modelo também é modular, com a tecnologia escondida numa secção atrás da orelha.

Lumia

Para quem não tem os lóbulos furados, existe uma versão (brinco de mola) que não requer um furo. Os materiais utilizados são hipoalergénicos, como a platina e o titânio, e até é possível carregar o dispositivo sem o remover.

Autonomia e disponibilidade

A bateria oferece entre 5 e 8 dias de autonomia por carregamento. Os brincos são vendidos em pares, embora apenas o do lado esquerdo contenha o módulo que acompanha a saúde do utilizador. Podem ser usados durante o banho e são compatíveis com aplicações em iOS e Android.

O Lumia 2 estará disponível em 2026, sem data de lançamento específica ainda confirmada. Inicialmente, chegará aos Estados Unidos e Canadá, com outros mercados a seguir posteriormente. O preço é de 250 dólares, mas há um custo adicional: uma subscrição mensal de 10 dólares para aceder a todas as métricas de saúde.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.