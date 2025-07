Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Nossa Senhora da Penha de França é a Padroeira da Vista Alegre, e a sua festa junta música, teatro, atividades culturais, feira do livro, animação infantil e outras iniciativas que comemoram a cultura e história locais.

Para além dos habituais eventos religiosos, o programa da festa inclui concertos, arruadas, apresentações de livros, teatro, oficinas e uma mostra de artesanato local, com entrada livre em muitas das atividades e preços acessíveis nas restantes.

Principais momentos do evento:

Oração do terço na Capela da Vista Alegre; abertura da Feira do Livro com o concerto “Um Sonho”, pela Escola de Música Serenata; concerto da banda Perpétua no Largo da Fábrica. 4 de julho: Arruada pelo Bairro Operário; apresentação do catálogo “Alegorias do Mar na Cerâmica da Vista Alegre”; peça de teatro “Os pilares da sociedade” pelo Grupo Ribalta; concerto Clandestino.

Hastear das bandeiras; oficina de ilustração com João Catarino; oficinas e hora do conto para famílias; mercado de trocas “Let’s Swap”; teatro infantil “Assim nasce um rei”; apresentação do livro “Vista Alegre – 200 Anos”; Concerto integrado no FIGA Festival Internacional de Guitarra de Aveiro - a Orquestra das Beiras, com o maestro convidado Henrique Constância, apresenta um programa inteiramente dedicado à riqueza expressiva da música espanhola do século XX. Na primeira parte do concerto, o prestigiado guitarrista espanhol Ricardo Gallén interpreta o icónico Concerto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo seguido “El Amor Brujo”, de Manuel de Falla. 6 de julho: Arruada; missa solene com o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo; sessão de leitura e autógrafos com Adélia Carvalho; procissão pelas ruas da Vista Alegre; Clube de Leitura Xylocopa; DJ Blytz no Largo da Fábrica.

Durante toda a festa, decorrem a Feira do Livro nos Jardins da Creche, oficinas criativas no Serviço Educativo do Museu Vista Alegre, descontos na entrada do Museu, e na visita à exposição temporária “À Mesa com a Vista Alegre”, que comemora os 200 anos da marca.

As lojas da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro, localizadas junto à fábrica de porcelana, em Ílhavo, associam-se ao evento, e vão apresentar descontos especiais que vão até aos 30%.