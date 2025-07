A página da ANA - Aeroportos de Portugal na internet indica que vários voos foram afetados e apela aos passageiros para confirmarem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto, localizado no concelho de Santa Cruz.

A ANA reforça que “as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação (partidas e chegadas)”.

Na segunda-feira, a Capitania do Porto do Funchal emitiu avisos de mau tempo e vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, com base em indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos mantêm-se em vigor até às 6h00 de quarta-feira.