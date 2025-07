Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O despiste de um carro no Túnel do Marquês provocou hoje um ferido e obrigou ao corte do trânsito no sentido Lisboa-Cascais, desde cerca das 14h50, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, pelas 17h10, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros referiu que o ferido é um homem, de 36 anos, que teve de ser transportado para o Hospital de Santa Maria.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A essa hora, as autoridades ainda estavam a limpar a via e continuava cortada a circulação no sentido Lisboa-Cascais, onde se encontrava a viatura sinistrada.

Já fonte da PSP referiu à Lusa que quando chegaram ao local as autoridades não encontraram o condutor da viatura, desconhecendo se este tinha “fugido ou ido pedir auxílio”.