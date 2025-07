Considerada uma plataforma de excelência para a formação e projeção de jovens músicos, o ZêzereArts combina a apresentação pública de obras exigentes com residências artísticas intensivas e masterclasses, promovendo o diálogo entre intérpretes consagrados e talentos emergentes. O festival é promovido pela Musicamera Produções, com o apoio da Direção-Geral das Artes, municípios da região e outros parceiros institucionais.

“O ZêzereArts é, antes de tudo, um lugar de encontros – entre gerações, culturas e repertórios. Em 2025, celebramos essa missão com obras que raramente se escutam em Portugal, e com uma comunidade artística cada vez mais diversa,” destaca o diretor artístico Brian MacKay.

Entre os momentos altos da programação está o concerto “Orlando Gibbons – 400 Anos”, no Convento de Cristo (20 de julho), que presta homenagem à tradição coral inglesa do século XVII com obras de Byrd, Purcell e dos Gibbons. Já o monumental programa coral-sinfónico “Ever Ancient Ever New”, com obras de Karen Thomas, Brahms, Tippett e Buonemani, será apresentado em dose dupla no Mosteiro da Batalha (25 de julho) e novamente em Tomar (26 de julho).

Uma das grandes novidades desta edição é a estreia de um concerto na Gruta de Avecasta, em Ferreira do Zêzere. Intitulado “Birdsong”, o espetáculo junta a sonoridade ancestral da sanfona – instrumento medieval – com as vozes do coro convidado, numa experiência imersiva em cenário natural.

Além dos concertos principais, o festival oferece ainda recitais de alunos das masterclasses, concertos de música de câmara e performances em bibliotecas e centros culturais, com destaque para a Gala de Encerramento, no dia 3 de agosto, na Igreja de Areias, com a Orquestra do Festival sob direção de Brian MacKay.

O ZêzereArts, criado em 2010, afirma-se como um dos projetos culturais mais relevantes da região, cruzando formação de excelência, património e programação internacional. Entre as edições anteriores, contam-se produções operáticas adaptadas a espaços como claustros, castelos e mercados, promovendo a acessibilidade e o envolvimento da comunidade local.

Com entrada livre em todos os concertos, o festival convida o público a redescobrir a música clássica em espaços únicos, num ambiente onde a aprendizagem, a criatividade e o encontro artístico são os protagonistas.