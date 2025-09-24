Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Parece que ainda ontem estávamos na praia, a reclamar do calor, e agora já se fala em listas de presentes e jantares de Natal. Para quem, como eu, trabalha em marketing digital, este não é só o início de uma época bonita. É também aquele momento em que o coração começa a acelerar, não apenas pela magia desta altura, mas porque entramos, de repente, na fase mais intensa do ano, onde cada decisão pode, literalmente, influenciar os resultados de todo um trimestre.

Setembro não é cedo, é estratégico

Para muitos de nós, consumidores, setembro pode parecer demasiado cedo para falar de Natal. Mas para quem está por detrás de uma loja online, este mês é o ponto crítico onde tudo se define. É agora que se preparam operações ao pormenor, se afinam cuidadosamente calendários de comunicação, se fecham parcerias importantes e se garante que toda a máquina do e-commerce está pronta para responder, sem falhas, ao inevitável aumento da procura.

A verdade é que o comportamento do consumidor mudou muito nos últimos anos. Hoje, as pessoas começam a comprar presentes cada vez mais cedo, seja para evitar filas intermináveis, garantir que encontram os produtos desejados ou, simplesmente, porque as promoções de outono já começam a seduzir. Dados recentes mostram que muitas famílias iniciam as compras natalícias ainda em outubro. Ou seja, quem espera por dezembro para lançar campanhas arrisca-se, seriamente, a ficar para trás.

O frio traz emoções... e vendas

As campanhas promocionais de Natal têm algo quase mágico. Não se trata apenas de vender, trata-se de criar histórias que toquem verdadeiramente os corações das pessoas. O consumidor não quer só um produto, quer emoção, quer sentir que aquele presente tem um significado especial.

Lembra-se daquela sensação de abrir um presente e sentir que quem o deu pensou mesmo em si? É exatamente isso que as marcas devem procurar replicar nas suas estratégias. Desde newsletters personalizadas que fazem cada cliente sentir-se especial, até anúncios criativos que despertam sorrisos genuínos e memórias que ficam.

E claro, não podemos esquecer a logística. Prometer entregas rápidas e depois não cumprir é o equivalente a oferecer meias embrulhadas num papel bonito. É precisamente nesta fase que o e-commerce se transforma num verdadeiro teste de resistência: gestão rigorosa de stocks, preparação de equipas e atenção redobrada aos picos de tráfego.

O verdadeiro espírito do Natal... digital

Este ano, as redes sociais vão ter ainda mais peso. O TikTok continua a ditar tendências de consumo, os vídeos curtos estão definitivamente no topo e o live shopping começa, aos poucos, a ganhar terreno. A autenticidade será a palavra-chave. Os consumidores estão mais atentos do que nunca e não querem apenas mensagens bonitas. Querem marcas genuínas, que transmitam valores reais e causas em que acreditam.

E sim, há sempre espaço para uma boa dose de humor. Porque, se a Mariah Carey pode aparecer em força em novembro, também as marcas podem (e devem) encontrar formas criativas de entrar na conversa cultural e gerar aquele buzz que aproxima ainda mais o público. Afinal, nada cria ligação mais forte do que falar, de forma natural, a mesma língua que os clientes.

O conto de Natal começa agora

Se é aquele tipo de pessoa que deixa as compras para a última hora, ainda tem algum tempo. Mas, para quem trabalha neste universo digital, o relógio já está, definitivamente, a contar. As campanhas não se constroem de um dia para o outro e a magia só acontece com muito planeamento e, claro, dedicação.

O Natal está a três meses de distância, mas a sensação é de que está mesmo ao virar da esquina! O frio já chegou, as ruas estão a mudar de cor e, a qualquer momento, começa-se a ouvir na rádio o Last Christmas dos Wham!. Esse será o sinal definitivo de que entrámos na época mais intensa e, também, a mais bonita do ano.

Que venham as luzes cintilantes, as campanhas emocionantes e, acima de tudo, que venha um Natal em que tanto consumidores como marcas se sintam parte de algo especial. Porque, no fundo, o melhor presente que podemos dar é uma experiência memorável... seja offline ou online!