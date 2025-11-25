Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A instalação — intitulada “A Estrela da Serra” — é resultado de um trabalho conjunto entre o grupo O Valor do Tempo e o Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria. Composta por sete camadas de novelos suspensos, a obra transforma a lã da ovelha serrana em pontos tridimensionais organizados por cores, numa homenagem ao pontilhismo e à paisagem do ponto mais alto de Portugal.

Os tons escolhidos evocam diretamente a Serra da Estrela: o verde musgo, os cinzentos do granito, os contrastes do frio e do lume, o azul do céu e o amarelo da estrela que tradicionalmente coroa a árvore. A instalação permite aos visitantes tocar, sentir e explorar texturas e cromatografias inspiradas num território moldado pelo trabalho ancestral dos seus habitantes.

Segundo os criadores do conceito, “a instalação presta homenagem aos pastores da Serra da Estrela, cujo trabalho silencioso sustenta a paisagem e mantém viva a produção artesanal da lã. Cada novelo representa a história das mãos que trabalham este material, transformando-o em arte, memória e narrativa visual”, referem em comunicado.

Exposição “É preciso ter alma” chega a 6 de dezembro

A programação prossegue com a inauguração, a 6 de dezembro, às 16h00, da exposição “É preciso ter alma”, da artista Carla M. A mostra ficará patente na Sala 0 até 1 de março de 2026 e desafia convenções estéticas e artísticas, propondo um olhar sobre a metamorfose, a liberdade e a representação feminina.

Entre as obras em destaque está a série “As minhas gordas”, composta por 19 peças em cerâmica que combinam padrões geométricos e florais com cores intensas, num universo visual que parece expandir-se para além da superfície.

Concerto, oficina criativa e conto infantil completam o programa

A Igreja Privativa da Misericórdia do Porto acolherá no dia 12 de dezembro, às 18h00, o Concerto de Natal, que junta o Quarteto Provocalis, o Coro do Ateneu Comercial do Porto e o Coro Corpus Christi, sob direção artística de Lígia Castro.

No dia 13 de dezembro, às 10h00, realiza-se uma oficina orientada por Maria Antónia Jardim, que cruzará expressão artística, terapia e imaginação. A atividade antecede a Hora do Conto “O Tripinhas”, marcada para 16 de dezembro, às 15h00, destinada a crianças dos 6 aos 10 anos.

Com esta programação, o MMIPO pretende celebrar o espírito natalício através da arte, da música e das tradições que unem diferentes regiões do país — das planícies alentejanas aos cumes gelados da Serra da Estrela.

