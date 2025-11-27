Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A idade da reforma deverá subir para os 66 anos e 11 meses em 2027, um aumento de dois meses face ao valor estabelecido para 2026, segundo os cálculos com base nos dados provisórios divulgados esta quinta-feira pelo INE.

De acordo com a estimativa provisória da esperança média de vida aos 65 anos para o triénio 2023-2025, divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), este valor foi estimado em 20,19 anos, apresentando um aumento de 0,17 anos (2,04 meses) relativamente ao triénio 2022-2024.

Com base nestes dados é possível calcular que em 2027 a idade legal de acesso à reforma será de 66 anos e 11 meses.

