Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar do aumento global das exportações em 3,1% no primeiro semestre de 2025, as vendas para os EUA sofreram uma desaceleração significativa, refletindo o impacto das ameaças tarifárias e a incerteza comercial entre os blocos.

Em maio, as exportações portuguesas tinham crescido 2,5%, mas em junho registaram uma ligeira queda homóloga de 0,1%. As importações portuguesas, por sua vez, subiram 3,9% em junho e 6,9% no primeiro semestre do ano.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O INE destaca o crescimento das importações de produtos alimentares, principalmente agrícolas vindos de Espanha (+12,9%), e de material de transporte, principalmente automóveis (+9,8%). Já os fornecimentos industriais registaram uma queda de 3,7%, essencialmente devido à redução de produtos químicos importados da Irlanda, relacionados com transações sem transferência de propriedade.

Além da queda nas exportações para os EUA, outros mercados mostraram variações opostas: as vendas para a Alemanha aumentaram 16,4%, impulsionadas pelo material de transporte.

O défice da balança comercial de bens em Portugal subiu para 2.348 milhões de euros em junho, representando um aumento de 337 milhões face a junho de 2024, embora tenha diminuído 886 milhões em relação a maio.