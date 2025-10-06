O ouro atingiu esta segunda-feira um novo máximo histórico, aproximando-se dos 3945 dólares por onça.

De acordo com os dados da Bloomberg, o metal amarelo atingiu um novo máximo, situando-se nos 3944,73 dólares, superando o anterior máximo anterior, atingido na quinta-feira, de 3896,85 dólares.

Às 6h45, o ouro subia com menos força (1,06%) e distanciava-se momentaneamente dos seus máximos, situando-se nos 3931,83 dólares.

As compras massivas por parte dos bancos centrais, a fraqueza do dólar e o contexto geopolítico estão a impulsionar a subida do ouro, que valorizou quase 50% este ano.