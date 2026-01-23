Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, os suspeitos estão indiciados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais. A operação policial, realizada na quarta-feira pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, incluiu a realização de oito buscas, cinco domiciliárias e três não domiciliárias.

No decurso das investigações, as autoridades apreenderam mais de 58 quilos de haxixe, cerca de 49 mil euros em numerário, peças de vestuário de elevado valor monetário, telemóveis, balanças de precisão e diverso material habitualmente utilizado no embalamento de droga para posterior distribuição e venda.

A investigação, dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, teve início em abril de 2025 e incidiu sobre as atividades ilícitas dos agora detidos. Segundo a PJ, o grupo tinha uma estrutura organizada, com tarefas bem definidas, enquanto alguns elementos se dedicavam à compra e distribuição do estupefaciente, outros eram responsáveis pelo armazenamento da droga e pelo branqueamento dos elevados ganhos financeiros, com o objetivo de ocultar a sua proveniência ilícita.

Dois dos detidos têm antecedentes criminais e serão presentes a primeiro interrogatório judicial, onde lhes serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

