Nas regiões Norte e Centro, o céu apresentar-se-á geralmente muito nublado. Os aguaceiros serão mais frequentes e intensos a partir da tarde, podendo ocorrer sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada, sobretudo no litoral.

Está prevista queda de neve acima dos 600 a 800 metros de altitude, com descida temporária da cota para os 200 a 400 metros no final do dia. Regista-se ainda a possibilidade de formação de gelo no interior Norte e Centro, bem como uma descida de temperatura, em especial da mínima.

O vento soprará do quadrante oeste, fraco a moderado, intensificando-se no litoral e nas terras altas, onde são esperadas rajadas até 90 e 100 km/h, respetivamente.

Na região Sul, o céu estará muito nublado, tornando-se assim de forma generalizada a partir do início da manhã. Os aguaceiros também se intensificarão a partir da tarde, podendo ser acompanhados de granizo e trovoada.

A queda de neve está prevista acima dos 800 a 1000 metros de altitude a partir do final da tarde, com possibilidade de ocorrer a cotas mais baixas no final do dia. O vento do quadrante oeste aumentará de intensidade no litoral e nas serras, com rajadas que poderão atingir os 100 km/h. Está igualmente prevista uma pequena descida de temperatura, sobretudo da mínima.

Na Grande Lisboa, o dia será de céu geralmente muito nublado, com aguaceiros que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, em especial a partir da tarde. O vento intensificar-se-á junto à faixa costeira, com rajadas até 90 km/h, e a temperatura mínima deverá descer ligeiramente.

No Grande Porto, prevê-se também céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros, por vezes com granizo e trovoada. O vento do quadrante oeste soprará com maior intensidade junto ao litoral a partir da tarde, com rajadas até 90 km/h, acompanhadas de uma descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental a norte do Cabo Raso, as ondas de noroeste terão entre 5 e 7 metros, aumentando para 7 a 9 metros a partir do final da tarde. A sul do Cabo Raso, as ondas variarão entre 4 e 5 metros, aumentando para 5 a 7 metros a partir do meio da manhã. A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 13ºC e os 15ºC. Na costa Sul, as ondas de sudoeste terão entre 1,5 e 2 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros no barlavento, com a temperatura da água entre os 15ºC e os 16ºC.

