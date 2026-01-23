Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Comparando com o mesmo período de 2025, o cabaz custava menos 9,64 euros (menos 3,99%). Há quatro anos, o mesmo conjunto de produtos podia ser adquirido por 63,79 euros a menos, uma redução de 33,99%.

Entre 14 e 21 de janeiro, os produtos com maior aumento percentual foram a curgete (mais 13%), a carne de novilho para cozer (mais 10%) e a couve-flor (mais 7%). Em termos de variação anual, os produtos que registaram maiores subidas de preço foram o café torrado moído (mais 43%), o robalo (mais 33%, equivalente a 9,54€/kg) e os ovos (mais 32%, situando-se nos 2,12€).

Desde o início da análise da DECO PROteste, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais verificaram-se na carne de novilho para cozer (mais 118%), nos ovos (mais 86%) e na polpa de tomate (mais 68%).

O cabaz essencial inclui produtos de carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

A DECO PROteste disponibiliza ainda uma ferramenta online para simular preços em supermercados e comparar os custos do cabaz em diferentes estabelecimentos, que pode ser encontrada aqui.

