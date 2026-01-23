Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O crescimento no controlo fronteiriço refletiu-se também em outros indicadores operacionais: as interceções aumentaram de 25.714 em 2024 para 34.932 em 2025, as medidas cautelares passaram de 6.706 para 14.006, e as recusas de entrada subiram de 1.702 para 2.138.

As detenções também aumentaram, de 257 para 343, enquanto as decisões de interdição de entrada quase triplicaram, passando de 110 para 292.

A PSP exerce funções de controlo em nove postos de fronteira aérea legalmente qualificados, incluindo os aeroportos de Lisboa, Faro, Porto, Madeira, Açores e Beja, e mantém operações adicionais no Aeródromo de Tires e no Aeroporto da Horta.

Em termos de segurança aeroportuária, a força policial intervém em 16 infraestruturas, incluindo aeroportos que processam tráfego comercial e pequenos aeródromos dedicados à aviação geral e ultraleve.

