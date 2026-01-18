Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reunião foi convocada pela presidência rotativa da UE, exercida atualmente por Chipre, que informou na noite de sábado que os embaixadores dos Estados-membros se encontrarão em Bruxelas por volta das 17h00 locais para discutir uma resposta comum à escalada tensionada nas relações transatlânticas.

Trump anunciou no sábado, através de uma publicação na sua rede social, que planeia impor tarifas de 10% sobre todos os bens exportados para os EUA por oito países europeus, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, a partir de 1 de fevereiro. Essas tarifas, segundo o líder norte-americano, deverão aumentar para 25% em 1 de junho e permanecer em vigor "até que um acordo para a compra total da Gronelândia seja alcançado".

A iniciativa de Trump surgiu na sequência da decisão de vários países europeus de reforçar a presença militar na Gronelândia, como parte de esforços para melhorar a segurança no Ártico, face às preocupações geopolíticas com a Rússia e a China. Trump justificou as tarifas como um meio de pressionar aliados europeus e a Dinamarca a aceitarem a sua visão estratégica para o território, alegando que a ilha é crucial para a segurança nacional dos EUA.

A resposta política em Bruxelas tem sido firme, sendo que líderes europeus consideram as ameaças de Trump "inaceitáveis" e um risco para as relações transatlânticas, alertando para um possível "declínio perigoso" na cooperação entre a UE e os EUA se tais medidas forem levadas avante. Autoridades europeias também têm frisado que a soberania de países membros e territórios autónomos, como a Gronelândia, "é um princípio fundamental que não pode ser negociado sob coação económica".