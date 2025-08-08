Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este pagamento foi desbloqueado após o cumprimento de 32 marcos e metas definidos em áreas estratégicas como saúde, educação, transição digital, clima, floresta e apoio às empresas. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, sublinhou em comunicado, que o novo desembolso é "prova de que Portugal está a executar o PRR de forma eficiente", acrescentando que “é o reflexo de milhares de horas de trabalho, de equipas no terreno, de projetos que estão a transformar a vida das pessoas e a modernizar o país”.

A execução do PRR atinge agora uma taxa de 47%. No final de junho, Portugal submeteu à Comissão Europeia o sétimo pedido de pagamento, que abrange 27 marcos e metas relacionados com 21 investimentos e cinco reformas em áreas como saúde, habitação, respostas sociais, inovação empresarial, florestas, energias renováveis, escola digital e administração pública.

O PRR português tem uma dotação total de 22,2 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos. Até à data, foram recebidos 11,4 mil milhões de euros.